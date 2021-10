Suisse : Moumi Ngamaleu et Young Boys coulent

Propulsé sur le devant de la scène à la suite de la blessure à une épaule de David von Ballmoos, Guillaume Faivre a causé la perte du quadruple champion de Suisse en titre au retour des vestiaires. A la 47e, une transversale de Kwadwo Duah était déviée par Mohamed Ali Camara puis par le portier d’YB pour le 2-0 des Brodeurs.

Mené au score depuis la 4e minute et une réussite d’Elie Youan sur un tir des 20 mètres, Young Boys a concédé un 3e but signé Ousmane Diakité à la 75e. Nicolas Moumi Ngamaleu et ses coéquipiers ont pu sauver l’honneur à la 82e sur un but contre son camp inscrit par David Stillhart.

YB, qui n’avait plus perdu en Super League depuis le 7 août (1-0 à Sion), voit ainsi sa belle série de 7 matches sans défaite en championnat prendre fin. St-Gall décroche pour sa part un 2e succès au cours des trois dernières journées et s’éloigne provisoirement de la zone rouge.