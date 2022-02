Suisse : Moumi Ngamaleu buteur

Après un déficit de 1-0, YB a réussi à renverser la vapeur face au FC Bâle. Sierro a égalisé avant la pause, après la pause Moumi Ngamaleu et Siebatcheu ont marqué pour porter le score à 3-1.

YB a commencé énergiquement et a immédiatement saisi le sceptre dans le Wankdorf à guichets fermés. Mais après ce bon début, un manque de concentration s’est installé et les hôtes bâlois ont pris l’ascendant, et a marqué le premier but après 22 minutes.

Les Young Boys ont eu besoin d’un moment pour se remettre du but encaissé et ont repris le contrôle du match après environ une demi-heure. Siebatcheu a manqué l’égalisation d’une tête puissante. Après un centre de Maceiras, les hôtes n’ont pas pu sortir le ballon. Sierro a pris un tir qui s’est logé dans la lucarne droite des 20 mètres (39e).

Après la mi-temps, un quart d’heure va écouler, au cours duquel aucune équipe n’a pu obtenir l’avantage. Puis, le défenseur de du FC Bâle, Burger, va prendre un second carton jaune et doit quitter le terrain. Le retour de la Coupe d’Afrique des Nations va faire du bien à Young Boys puisque c’est l’international camerounais Moumi Ngamaleu qui va faire 2-1 (69e) après un une-deux avec Siebatcheu. Ce dernier portera le score à 3-1 suite à un centre de Maceiras (71e).