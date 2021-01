Suisse : l’international camerounais Jean-Pierre Nsamé encore sacré meilleur joueur 2020

Cela ne faisait l’ombre d’aucun doute tellement il est fort pour cette ligue Suisse. Et les Awards de la Swiss Football League l’ont consacré ce jeudi et il conserve ainsi le titre acquis la saison dernière. Ses suivants immédiats, le stratège du FC Saint-Gall Jordi Quintillà et l’ailier du Servette FC Miroslav Stevanovic, respectivement classé en deuxième et troisième position, arrivent très loin en arrière. Grâce à ses réalisations et à son leadership, son club, les Young Boys, ont décroché le doublé lors de la saison 2019-2020. Inutile de préciser qu’il est aussi le meilleur buteur de ce championnat.