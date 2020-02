Suisse : Jean-Pierre Nsamé marque son 17e but en 20 matches

L’international camerounais a inscrit un autre but ce samedi alors que son club jouait à domicile contre le FC Sion. Le but, inscrit à la dixième minute, était suffisant pour empocher les trois points de la rencontre et continuer son cavalier seul en tête de la Super league. Mais il faut dire que si le BSC Young Boys a raté de multiples occasions de but, le FC Sion a livré une performance solide et comptait quitter le stade avec au moins un point