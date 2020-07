Suisse : Jean-Pierre Nsamé inscrit son 30e but dans la saison et égale le record de la Ligue

C’est son 30e but de la saison. Il égale ainsi le record national détenu par Seydou Dombia depuis 2010 alors qu’il était sociétaire également de Young Boys.

Avec cette victoire contre le FC Lucerne, les Young Boys restent en tête dans la course au titre avec 5 points d’avance sur St-Gallen et avec deux matchs à jouer à Sion (vendredi 31 juillet) et à Berne contre le FC Saint-Gall (lundi 3 août).

Jean-Pierre Nsamé, avec un peu de réussite, trônera peut-être seul recordman des buts de la Super League Suisse.