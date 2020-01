Suisse : Jean-Pierre Nsamé élu meilleur joueur de l’année 2019

C’est un travailleur infatigable, un joueur tout aussi adroit devant les filets. Face à une concurrence de haute volée formée du gardien international du FC Bâle Jonas Omlin et de l’omniprésent et inusable Raphaël Nuzzolo, l’offensif de Neuchâtel Xamax FCS « BCL Best Player » en 2017 et déjà nominé au titre de « RSL Best Player » il y a 12 mois. L’international camerounais de 26 ans confirme tout au long de l’année ses qualités d’insatiable buteur avec 23 buts inscrits en 2019, dont 15 durant l’automne ce qui fait de lui l’actuel meilleur buteur de Raiffeisen Super League.