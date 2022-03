Suisse : face à l’avant-dernier du championnat, Young Boys obligé au match nul

Quatre jours après le 0-1 contre le Servette à Genève, YB a voulu montrer une réaction rapide. L’avant-dernier FC Luzern était invité à Wankdorf, 24 445 spectateurs formaient le cadre - mais la fin n’était pas comme les locaux l’avaient imaginé. Le match s’est terminé 2-2, et le capitaine Fabian Lustenberger n’a eu qu’à dire : « Nous avons très bien commencé, mais nous n’avons pas assez bien fait par la suite. En deuxième mi-temps, les choses se sont améliorées, nous avons eu suffisamment d’occasions, nous n’avons pas réussi à prendre la décision et nous avons dû accepter le match nul. »

YB a commencé le match avec beaucoup d’élan et n’a pas tardé à se forger une avance de deux buts. Et comment cela a fonctionné : après huit minutes, Jordy Siebatcheu a réussi une attaque rapide après un centre d’Edimilson Fernandes - pour le meilleur buteur, c’était déjà le 16e but de la saison.

Seulement 111 secondes plus tard, c’était déjà 2:0. Cette fois, le seul arrière droit de 20 ans, Lewin Blum, a irrésistiblement pénétré dans la surface de réparation de Lucerne après un sprint presque à travers le terrain. Marco Burch n’a pas pu contrôler sa passe croisée. Felix Mambimbi, auteur de son troisième but dans le championnat en cours, en a profité. Les Bernois ont fait une impression déterminée, sont devenus agressifs dans les duels et ont montré à quel point ils étaient prêts à résoudre la tâche avec succès à Wankdorf.

Mais Luzern a riposté et a eu une bonne chance après 40 minutes. Le gardien David von Ballmoos a réussi à arrêter Marko Kvasina avec un arrêt solide. Peu avant la pause, cependant, von Ballmoos était impuissant lorsque le défenseur central de Lucerne Marco Burch est apparu dans la surface de réparation de Berne et a marqué pour porter le score à 2-1.

Avec Fabian Rieder remplaçant Vincent Sierro, YB a intensifié ses efforts et l’envie de marquer pour la troisième fois était évidente. Sandro Lauper n’a pas eu de chance avec son tir puissant après 50 minutes lorsque Marius Müller a dévié le ballon contre le poteau.

Au bout d’une heure, David Wagner a fait venir trois nouveaux joueurs : Ulisses Garcia a pris la place de Jordan Lefort, Wilfried Kanga a remplacé Meschack Elia - et Christian Fassnacht a été accueilli par des applaudissements particuliers du public pour son retour après la pause pour blessure. Il a remplacé Edimilson Fernandes.

YB a enregistré nettement plus de transactions que Lucerne et de très bonnes opportunités. Mais : Le but a été marqué par l’adversaire. Après le deuxième corner, le défenseur Mohamed Dräger a égalisé pour porter le score à 2-2 grâce à un solide tir de l’extérieur de la surface.

Il ne restait plus beaucoup de temps, mais il y avait encore des chances de gagner. Cependant, Nicolas Moumi Ngamaleu a d’abord été contré par le gardien Marius Müller dans les arrêts de jeu, puis Ulisses Garcia a tiré à côté du poteau.