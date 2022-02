Strasbourg : la frustration de Gerzino Nyamsi

Au terme de la rencontre, le défenseur camerounais du Racing Gerzino Nyamsi (25 ans, 22 matchs en L1 cette saison) n’a pas caché sa déception. « Vu la physionomie, on ressort du match avec un peu de frustration. On était en supériorité numérique, on dominait la deuxième mi-temps, on avait tout pour mettre ce but et prendre les trois points... Mais ça reste un bon point car c’est quand même une belle équipe en face ».

Cette défaite constitue-t-elle deux points de perdus dans la course à l’Europe ? « Il n’y a pas encore de course à l’Europe entamée, poursuit le Camerounais. Notre objectif est d’atteindre la barre des 50 points. Maintenant, on est compétiteur et on veut gagner tous les matchs, donc il y a un peu de frustration car il y avait la possibilité de gagner ». Cinquième au classement, le Racing totalise 43 points et se rapproche de son objectif.