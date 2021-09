Slovaquie : le premier coup de gueule de Didier Lamkel Ze

Les attaquants du championnat de première division de Slovaquie sont prévenus : Didier Lamkel Ze n’a pas l’intention de jouer au simple figurant. Prêté au Royal Antwerp jusqu’à la fin de la saison, le nouveau pensionnaire du DAC Dunajská Streda a annoncé les couleurs, à l’occasion de sa présentation en début de semaine. « Je veux définitivement terminer dans les trois premiers [meilleurs buteurs] cette saison », a prévenu celui qu’on surnomme en Belgique « L’enfant terrible ».

L’équipe du Cameroun en ligne de mire

Si le joueur de 24 ans promet de faire une superbe saison avec son club, c’est surtout parce qu’il nourrit l’ambition de revenir en équipe nationale du Cameroun. « Je vais devoir y contribuer, avec des buts et des passes décisives à deux chiffres. De cette façon, je pourrais également revenir en équipe nationale du Cameroun », a-t-il ajouté. C’est donc un Didier Lamkel Ze indésirable à Antwerp, mais appelé à jouer un grand rôle sous le maillot du DAC Dunajská Streda. Et cela va peut-être débuter dimanche, lors de la réception du leader Slovan Bratislava. « Que je devienne le joueur le plus précieux de la Ligue ? Cela ne me dérange pas, non. Je suis un footballeur qui ne ressent pas de pression sur le terrain », assure le joueur formé à Lille.