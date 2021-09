Slovaquie : Didier Lamkel Zé déjà décisif

« Je suis content d’avoir rejoint le DAC 1904. On croit en moi ici et on me fait confiance. Je veux tout donner et essayer d’aider le club au maximum. Mes objectifs personnels ? Marquer dix buts et délivrer plusieurs passes décisives ». Didier Lamkel Zé avait annoncé les couleurs dans un entretien avec Walfoot. Quelques jours plus tard, l’attaquant prêté par le Royal Antwerp tient déjà ses promesses. Le Camerounais de 24 ans a en effet disputé son premier match sous ses nouvelles couleurs. Titulaire lors de la réception du leader Slovan Bratislava pour le compte de la 7e journée de Fortuna Liga de Slovaquie, le Lion indomptable s’est illustré en passeur décisif sur l’unique but de son club, tenu en échec 1-1, après avoir mené pendant 2 minutes seulement (74e).

Before the start of today’s derby, András Schäfer took the prize for the first goal of the month in the @FortunaLigaSK season and applied for the next one in the second half.

🤩 ⚽️ pic.twitter.com/FdxzDRgAma

— DAC 1904 (@DAC_1904) September 12, 2021