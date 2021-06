Servette : Gaël Ondoua prépare ses valises

Parti de l’Anzhi Makhachkala (Russie) pour le championnat suisse de première division en juillet 2019, Gaël Ondoua devrait changer de club dans les jours qui viennent. Son contrat avec Servette s’achève le 30 juin prochain. Et le club ne devrait pas le prolonger. Au contraire, les dirigeants suisses viennent de recruter un milieu de terrain français pour pallier le départ du Camerounais. David Douline (28 ans) en fin de contrat à Rodez (L2), a signé un contrat de deux ans.

De son côté, Gaël Ondoua (24 matchs et 1 but en Super League cette saison) pourrait rebondir rapidement. Le joueur de 25 ans serait dans les tablettes d’un club de Premier League. Même si le contact n’a pas encore établi avec l’entourage du joueur. Le nom de l’ancien joueur du CSKA Moscou II circulerait aussi du côté de l’Espagne. L’avenir nous en dira plus.