Serie A : Zambo Anguissa et Naples poursuivent leur série et sont leaders en Italie

Ce lundi, Zambo Anguissa a une fois de plus été titularisé dans l’entre-jeu de Napoli lors du duel en clôture de la quatrième journée de la Serie A italienne. Napoli avait jusque là fait un sans faute en championnat. Cette confrontation mettait aux prises Udinese à son coach de l’année dernière, Luciano Spalletti, puisqu’il a pris son nouveau poste dans l’entre-saison. Si Udinese a bien lancé les hostilités, en prenant le contrôle du jeu dans les vingt premières minutes, le premier but du match, inscrit par Victor Osimhen, va les ramener sur terre. On jouait la 24e minute.