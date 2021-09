Serie A : Zambo Anguissa et Naples ne s’arrêtent plus

On n’arrête par André Zambo Anguissa et Naples. Le milieu de terrain camerounais et ses coéquipiers sont intouchables cette saison. Notamment en Serie A où ils demeurent invaincus. Auteur d’un autre match solide, le Lion indomptable et les siens ont décroché dimanche, une 6e victoire consécutive en autant de journées en disposant du relégable Cagliari (2-0).

Comme lors des deux précédentes journées, Victor Osimhen a trouvé le chemin des filets et rapidement ouvert le score (11e). Puis, Insigne a fait le break sur penalty (57e). André Zambo Anguissa aurait pu porter le score à 3-0, mais, démarqué dans la surface, sa tentative passe à la droite du but (70e). Heureusement, son club s’impose. Un nouveau succès qui permet aux hommes de Luciano Spalletti de rester seuls en tête du classement avec deux points d’avance sur le Milan AC (2e).