Serie A : Zambo Anguissa et Naples intraitables

André Zambo Anguissa a disputé son troisième match de la saison avec Naples ce jeudi en Serie A. Et pour la troisième fois depuis son prêt en provenance de Fulham, le milieu de terrain camerounais et ses nouveaux coéquipiers ont décroché la victoire. Trois jours après le cinglant 0-4 sur la pelouse de Udinese, le Lion indomptable et ses partenaires ont récidivé ce jeudi, lors de la cinquième journée. Leur victime ? La Sampdoria. Le club leader du championnat italien a été sans pitié (0-4). Osimhen (10e, 50e), Fabian Ruiz (39e) et Zielinski (59e) ont permis à la formation dirigée par Luciano Spalletti de poursuivre leur sans-faute avec ce cinquième succès en autant de sorties dans le championnat italien. Un sacré départ pour le Camerounais et son club !

