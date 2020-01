Serie A : Nkoulou et Torino ridiculisent Roma

C’est une ouverture en fanfare pour le club du Champion d’Afrique des Nations 2017, Nicolas Nkoulou. Ce dimanche au Stadio Olimpico de Rome, Torino a pris la mesure de son hôte. Et ce n’est pas chaque jour que Rome se laisse défaire par Torino. L’hôte avait une chance d’accéder au podium de Serie A, surtout que les visiteurs ont fait une mauvaise affaire lors du dernier match avant la trêve hivernale en perdant contre SPAL. Nicolas Nkoulou était bien en poste et entendait faire tout en son possible pour honorer les couleurs de son club.