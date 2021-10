Serie A : Nchout Ajara dompte l’AS Roma

Ses débuts en Serie A Féminine le 9 octobre, n’ont rien donné sur le terrain de la Sampdoria (3-0). Une semaine plus tard, Nchout Njoya Ajara fait parler la poudre. Sur le banc au coup d’envoi de ce choc de la quatrième journée du championnat face à l’AS Roma, la nouvelle recrue de l’Inter Milan a été l’héroïne de son club. Rentrée en jeu à la 58e minute, l’attaquante internationale camerounaise a inscrit l’unique but de la partie à 5 minutes de la fin (1-0, 85e). Le premier but de la Lionne indomptable sous ses nouvelles couleurs. Son club est classé 4e.

Italie 🇮🇹 : Nchout Njoya Ajara offre la victoire à l’Inter Milan contre la Roma (1-0)

