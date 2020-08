Samuel Eto’o à propos du FC Barcelone : « Si Messi part, nous devrons changer le nom du club »

Il pense que « tout doit être fait pour que Messi termine sa carrière au Barça ». Ces propos aurait été tenue lors d’une discussion avec « TyC Sports ». Celui qui a évolué durant quatre saisons avec le prodige argentin explique que : « Messi est comme mon fils. Je l’aime autant qu’un fils et je veux toujours le meilleur pour lui. Le Barcelone, c’est Messi. Je pense que si Messi décide de partir, alors nous devons essayer de trouver un autre nom ».

Le Camerounais ne peut pas imaginer le Barça sans Messi. Et Messi sans le Barça. Une union qui a été bénéfique pour les deux parties. Et que le club azulgrana - qu’il soutient - doit continuer à prendre soin : « Je crois que la chance que nous avons à Barcelone est d’avoir le meilleur joueur de tous les temps et il faut tout faire pour qu’il termine sa carrière à Barcelone ».

Eto’o a également été interrogé sur ce qui s’est passé à Lisbonne et sur la douloureuse défaite 2-8 du Barça face au Bayern. Un résultat scandaleux qui a également fait souffrir le Camerounais en le regardant à la télévision.

« J’ai beaucoup souffert de la défaite. J’ai vu les garçons souffrir, mais celui qui n’a pas joué au football ne peut pas le comprendre. On peut tomber, mais le plus dur est de se relever. Ce que je souhaite le plus, c’est que nous nous relevions rapidement et que nous commencions à rêver de la saison prochaine ».