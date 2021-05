Saint-Etienne : Yvan Neyou donne le ton pour son avenir

Sous le maillot des verts, il a disputé 29 matchs de championnat, marqué un but et donné deux passes décisives. Et son club a assuré son maintien dans l’élite. « On savait que ça serait compliqué. On n’était pas très bien classés. On n’arrivait pas à enchaîner. Mais de là à imaginer une descente non. Pas avec la qualité qu’on a. Pas avec ce groupe-là. Je savais qu’on ne lâcherait pas et qu’à un moment donné, on arriverait à se donner plus d’air », a-t-il avoué dans une interview avec Butfootballclub.

Alors qu’il jouait avec la réserve de Braga jusqu’en 2020, sa carrière a pris un coup d’accélérateur. « Si on m’avait dit ça il y a un an... Là, je suis en L1, je joue beaucoup, dit-il. Je profite ! Après, ce n’est pas un aboutissement. J’ai envie de devenir un meilleur joueur. Je vais continuer de travailler pour y arriver, pour progresser ». Et aujourd’hui, Yvan Neyou en sait un peu plus sur son avenir à l’ASSE. , assurant alors : « Je ne sais pas. Mais oui, je pense. Je serai sûrement encore à « Sainté ». Je me sens bien ici ». Le Camerounais est sous contrat avec les Verts jusqu’en 2024.