Saint-Etienne : Harold Moukoudi retourne à l’infirmerie

Sale temps pour Harold Moukoudi. A peine dix jours après s’être remis d’une blessure, le défenseur international camerounais retourne déjà à l’infirmerie. Dimanche, lors de la réception du Stade Rennais en match comptant pour la 17e journée de Ligue 1, le colosse de l’AS Saint-Etienne s’est plaint d’une forte douleur à la jambe droite et a dû céder sa place après 21 minutes de jeu seulement. Une sortie qui a créé un grand vide au sein de la défense des Verts, battus à domicile 0-5. Forcément, pour le Camerounais de 24 ans, la pilule est difficile à avaler.

« Je n’ai pas les mots. Prendre un tel score à domicile, c’est honteux, catastrophique. Nous sommes tous abattus. Vraiment, ça fait mal. Il faut très très vite trouver des solutions et relever la tête. Dans notre position, nous n’avons pas le choix. On ne peut pas continuer ainsi. C’est compliqué d’expliquer cette situation. En plus, il y a ce match qui fait vraiment mal. On a pris un sérieux coup derrière la tête. Est-ce que cela laissera des séquelles ? Je ne sais pas, je ne suis pas visionnaire. Il est normal que les supporters soient en colère », a lâché l’ancien axial du Havre AC.