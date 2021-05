Saint-Etienne : fin de saison pour Moukoudi ?

Il reste encore deux matchs à jouer avant la fin de la saison en Ligue 1 de France. Et Harold Moukoudi pourrait les manquer. Sorti sur blessure dès la 27e minute du choc Saint-Etienne – Marseille (1-0) dimanche, le défenseur international camerounais risque d’en avoir d’ores et déjà terminé avec sa saison. C’est, du moins, ce qu’a laissé entendre l’entraîneur des Verts Claude Puel, au terme de la rencontre. « Harold souffre des ischios et cela semble problématique pour les deux derniers matches », a-t-il confié à la presse.

Un gros coup dur pour le joueur de 23 ans qui pourrait également manquer le prochain stage de l’équipe nationale du Cameroun. Moukoudi fait en effet partie des 36 présélectionnés d’Antonio Conceiçao, qui souhaite disputer deux matchs amicaux internationaux lors de la fenêtre FIFA de juin.