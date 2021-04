Russie : et de 4 pour Clinton Njie

Rarement titulaire depuis le début de l’année, Clinton Njie était encore remplaçant samedi, lors du déplacement sur le terrain de Volgograd, pour le compte de la 26e journée du championnat de Russie. C’est donc à partir du banc de touche que l’attaquant camerounais a assisté à la domination de son équipe. Notamment en deuxième période. Rentré en jeu à la 82e, alors que Fomin (57e) et Ordets (75e) avaient déjà fait le break (0-2), l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais n’a pas pour autant marché sur la pelouse.

A force de pousser, il s’est procuré quelques ballons dangereux. Et à même fini par trouver le chemin des filets, après une passe inespérée de Moro (0-4, 90e+2). Son quatrième but en championnat cette saison. Il n’avait plus marqué depuis le 8 novembre 2020.