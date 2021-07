Qualif’ Ligue Europa : Ngadeu et La Gantoise se baladent

Après dix petites minutes de jeu, Alessio Castro-Montes centre pour Bruno qui place sa tête au fond du but de Kristoffer Klaesson (11e, 1-0). Avec un Michaël Ngadeu solide derrière, les Gantois dominent calmement la première mi-temps et inscrivent même un deuxième but, grâce notamment à Tarik Tissoudali qui reprend un centre d’Hjulsager (39e, 2-0). Dans ses cages, Sinan Bolat passe une soirée tranquille, les visiteurs n’ayant pas jamais mis le pied dans sa surface.

En deuxième période, les Buffalos continuent à mettre la pression sur Valerenga. A la 56e, le capitaine gantois Vadis Odjidja-Ofoe plante le troisième but de la rencontre sur une belle frappe en plein dans la lucarne du gardien norvégien (3-0). En fin de rencontre, au bout d’un bel effort individuel, Yonas Malede marque le dernier but de la partie (88e, 4-0). Le nouveau buteur gantois Gianni Bruno aurait d’ailleurs pu inscrire un doublé et ainsi alourdir le score mais a manqué un pénalty.

Au final, Ngadeu et les siens s’imposent et prennent une bonne option pour le troisième tour préliminaire du tournoi. Le match retour se disputera jeudi prochain à l’Intility Arena, en Norvège.