Qualif’ LDC : Kunde en couleur, Ngamaleu en noir et blanc

Dans un match serré à l’entame, l’Olympiakos a galéré pour trouver le chemin des filets. A l’image de ses coéquipiers, Pierre Kunde Malong n’hésitait pas à tirer dans la direction du but adverse, sans pour autant créer le danger. Finalement, la délivrance est venue de Mady Camara. Bien lancé dans la profondeur, le milieu de terrain guinéen ouvrait rapidement le feu (31e, 1-0). Avant d’être expulsé (43e).

Réduis à 10, Pierre Kunde et les siens ont ensuite souffert en seconde période, face à la formation d’Azerbaïdjan. Sabir Bougrine se crée de l’espace aux abords de la surface grecque et lâche une lourde frappe en direction du centre du but. Mais la balle est facilement captée par Konstantinos Tzolakis (57e). Une mèche et c’est tout. L’Olympiakos concrétise sa victoire et prend une option pour le dernier tour de ces éliminatoires. Ce qui n’est pas le cas pour Nicolas Moumi Ngamaleu et Young Boys. En déplacement en Slovaquie, les champions de Suisse ont été tenus en échec par le Slovan Bratislava (0-0).