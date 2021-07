Qualif’ LDC : Frank Bagnack buteur héroïque

Premier match et premier but pour Frank Bagnack, sous le maillot du Kaïrat Almaty. Le défenseur international camerounais a même été le sauveur de son équipe ce mercredi, lors du match aller du deuxième tour des qualifications pour la Ligue des champions. La nouvelle recrue du champion du Kazakhsta a inscrit le but de la victoire contre l’Etoile Rouge de Belgrade (2-1).

Sur le banc de touche à l’entame, Frank Bagnack est entré en jeu à la 68e minute, alors que le score affichait 1 but partout. Dix minutes plus tard, il profitait un centre parfait pour faire la différence (78e, 2-1). Pour son premier match avec son nouveau club, le joueur formé à la Fondation Samuel Eto’o s’en sort avec une bonne note. Les deux équipes s’affrontent dans une semaine, dans le cadre du match retour.