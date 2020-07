PSG - Saint-Etienne : sans Choupo-Moting, mais avec un Yvan Neyou magistral

Entré en seconde mi-temps alors que son club prenait de l’eau et jouait à 10 contre 11 après avoir pris un carton rouge, le milieu de terrain a montré de belles dispositions en cassant les lignes adverses, que ce soit par ses rushs ou ses passes bien senties, laissant entrevoir un potentiel très intéressant. Très actif et inspiré dans ses choix, il a très certainement marqué des points auprès de son entraîneur Claude Puel et peut-être aussi aux yeux du sélectionneur camerounais, Toni Conceiçao.

« On a donné tout ce qu’on pouvait, tout en respectant nos principes et en appliquant les consignes du coach. On a fait un match de guerriers », a expliqué le compatriote de Samuel Eto’o.

Le match de Neyou en vidéo :