PSG : et si Choupo-Moting restait ?

A l’heure où Paris s’apprête à reprendre sa saison avec le déplacement à Lens ce jeudi, Choupo-Moting serait sur le point de réussir une nouvelle pirouette. En fin de contrat, il s’est vu proposer une prolongation d’un an, comme l’a révélé L’Equipe samedi dernier.

Pourtant, même Kylian Mbappé lui avait fait ses adieux après la finale perdue de Ligue des champions. « Choupo tu as été comme un grand frère pour moi pendant 2 ans, les gens ont mis du temps à réaliser quel formidable joueur tu es. Mais t’es avant tout un super mec », avait écrit l’attaquant des Bleus pour saluer son ami camerounais.

« C’est l’idéal dans un groupe »

C’est justement cette personnalité attachante louée par tous ses partenaires, qui conduit aujourd’hui la direction du PSG à envisager finalement sa prolongation. Leonardo n’a-t-il pas souligné, dimanche, au Canal Football Club, que c’est cette notion de « groupe joyeux » et l’envie de le maintenir qui ont poussé Paris à faire une ultime proposition à Thiago Silva ? Il en va de même pour Choupo-Moting, qui plus est dans un contexte économique délicat, après le départ de Cavani et l’achat définitif de Mauro Icardi pour 50 millions d’euros (plus 8 en option).

« Choupo ? C’est l’idéal dans un groupe, pour ses coéquipiers ou son entraîneur, souligne de son côté Luis Fernandez. Il ne rechigne pas, il travaille. En le voyant marquer contre l’Atalanta, j’étais plus content que jamais. Aujourd’hui, beaucoup de personnes doivent revoir leur jugement vis-à-vis de lui. »

Leonardo semble faire partie de cette catégorie et s’être rangé à l’opinion de Thomas Tuchel sur le grand attaquant d’1,91m. Reste à se mettre d’accord. Les discussions porteraient davantage sur la durée du contrat que sur le volet financier. Et d’un point de vue sportif, Choupo-Moting réfléchit… Certains clubs lui garantissent en effet un temps de jeu conséquent. Cela pèse dans la balance, forcément, même si son cœur est à Paris.