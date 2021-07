Présaison : Stéphane Bahoken se met déjà à marquer

Stéphane Bahoken et le SCO Angers ont disputé leur premier match d’évaluation en vue de la saison qui arrive. Dimanche, à l’Île de Ré, l’attaquant international camerounais et ses coéquipiers affrontaient le club de Ligue 2 du Chamoins Niortais. Les deux formations ont fait jeu égal (2-2) avec notamment un Bahoken buteur. Menés 0-1 après un but de Louiserre, le Lion Indomptable a répondu pour les siens en transformant un penalty (40e, 1-1). Puis Alioui a permis au SCO de mener 2-1, toujours sur penalty à l’heure de jeu, mais Ba a égalisé à un quart d’heure du terme.

#football

Pour les débuts de Gérald Baticle sur le banc du @AngersSCO, en match amical ce dimanche, Angers a fait nul face à @ChamoisNiortais (2-2). Stéphane Bahoken et Rachid Alioui ont tous deux marqué sur penalty.

(lequipe) — Wiki-FlashPronos (@WFlashpronos) July 11, 2021