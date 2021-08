Présaison : Choupo-Moting et le Bayern déjà en crise

Naples a surclassé le Bayern Munich (3-0) samedi en match amical. Victor Osimhen (69e et 71e) et Zinedine Machach (85e) ont inscrit les buts du succès italien. Cette déroute faite suite à celles subies contre Cologne (2-3) et Moenchengladbach (2-0). La seule fois où Eric-Maxim Choupo-Moting et ses coéquipiers sont parvenus à éviter la défaite c’était contre l’Ajax Amsterdam (2-2), mais en encaissant également deux buts.

Même s’il ne s’agit que des matchs amicaux, ce bilan est loin d’être celui espéré à Munich. L’entraîneur Julian Nagelsmann semble avoir du mal pour l’instant à tirer le meilleur de son équipe. Samedi face à Naples, le technicien a opéré… 12 remplacements. Et cela n’a rien changé au sort de la rencontre. Nagelsmann connait des débuts catastrophiques sur le banc du Bayern Munich. Et il y a de quoi s’inquiéter quant à la saison qui arrive.