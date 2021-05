Premier League : Zambo Anguissa et Fulham résignés

Dans ce duel, avec quelques changements chez les Cottagers, ce sont les locaux qui prennent doublement l’avantage suite à des buts de Che Adams (1-0, 27e) et Nathan Tella (2-0, 60e). Juste 3 minutes avant que l’entraîneur de Fulham ne décide de sortir un ZAmbo Anguissa pas très en forme (63e). Dans les dernières minutes, Fulham se rebiffe avec un but du tout jeune Fabio Carvalho, qui foulait pour la première fois de sa carrière les pelouses de la Premier League (75e, 2-1). Mais Theo Walcott va tuer la rencontre en marquant le troisième but des siens (3-1, 82e). Au classement, Southampton est pour le moment à la 13e place, juste devant Crystal Palace.

🔴 Zambo Anguissa et Fulham s’inclinent sur la pelouse de Southampton FC (3-1). Ils enregistrent leur 19e défaite de l’exercice 2020-2021.

A titre de rappel, Fulham évoluera en Championship la saison prochaine. 🦁🇨🇲 pic.twitter.com/41SZRqn8lk — AllezLesLions (@AllezLesLions) May 15, 2021