Premier League : Nkoulou et Watford écrasent CR7 et Manchester

Les jours se suivent et se ressemblent pour Manchester United. En déplacement sur le terrain de Watford ce samedi dans le cadre de la 12e journée de Premier League, la bande à Cristiano Ronaldo a concédé leur 4e défaite en 5 matches consécutifs de championnat. Les Red Devils s’inclinent 4-1 face aux Hornets. Une défaite de trop peut-être, mais surtout un résultat qui ne souffre guère de discussions. Tellement Nicolas Nkoulou et ses coéquipiers ont été solides défensivement et efficaces offensivement.

Deux semaines après la défaites à Arsenal, Nicolas Nkoulou fêtait sa deuxième titularisation en Premier League. Autant le dire, le défenseur camerounais a livré un match intéressant. Le champion d’Afrique 2017 a bien réagi face à l’armada offensive mancunienne. Les Red Devils ont manqué d’adresse devant le but : Bruno Fernandes (55e, 79e...) et Cristiano Ronaldo (57e, 76e...) ayant raté chacun plusieurs occasions nettes.

Au final, ils s’inclinent en prenant deux buts en fin de matchs : le premier signé par João Pedro, d’un tir soudain, à la suite d’une belle ouverture de Dennis (3-1, 90+3e), puis ce dernier a scellé le score sur un exploit personnel (4-1, 90+4e).