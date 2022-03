Premier League : Mbeumo et Brentford enfoncent Norwich

Déplacement fructueux ce samedi pour Bryan Mbeumo et Brentford. Sur la pelouse de Norwich en match comptant pour la 28e journée de Premier League anglaise, l’attaquant camerounais et ses coéquipiers ont décroché les 3 points en s’imposant 1-3. Ivan Toney a inscrit tous les buts des visiteurs dont deux sur penalty (52e et 58e). Brentford aurait même pu mener 0-4 dans ce match si le but du Camerounais Bryan Mbeumo avait été validé. Malheureusement, mais son hors-jeu n’a pas échappé à la VAR (77e). Un but refusé qui ne change rien au sort de l’équipe locale. Norwich est bon dernier au classement avec 17 points. Et l’opération maintien s’annonce compliquée pour les Verts et Jaunes.