Premier League : Matip et Liverpool cartonnent

Tout est bien qui commence bien pour Liverpool. Pour leur première sortie de la saison en Premier League ce samedi, les Reds se sont brillamment imposés 0-3 sur le terrain de Norwich. Avec un Joël Matip tranchant en défense, mais surtout un Mohammed Salah héroïque. La star égyptienne termine la partie avec deux passes décisives pour Jota (26e) et Firmino (65e), et un but (74e), celui qui a mis fin au calvaire du promu. Un record pour Salah qui marque lors du premier match de la saison pour la cinquième année consécutive.

