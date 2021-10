Premier League : Bryan Mbeumo sur un petit nuage

Avec Bryan Mbeumo, Brentford se porte bien. Le club promu en Premier League est sur une bonne lancée depuis le début de la saison. Après sept journées, les Bees n’ont enregistré qu’une seule défaite contre Brighton & Hove Albion (0-1). Quant aux six autres matchs, la formation de David Moyes a obtenu 3 nuls et 3 défaites.

Considéré comme le petit poucet de cette saison, le club n’arrête pas de griller la politesse aux ogre comme Arsenal (2-0) ou encore Liverpool (3-3). Dernière victime en date : West Ham United. Bryan Mbeumo et ses coéquipiers se déplaçaient dimanche sur le terrain des Hammers. Et très vite, les visiteurs ont multiplié les tentatives. Mbeumo y est allé à deux reprises (3e et 4e). L’attaquant camerounais réussissait finalement à battre le gardien à la 20e (0-1). Son deuxième but cette saison en Premier League.

Maîtrisant par la suite son adversaire, Brentford a bien maintenu une équipe de West Ham très inoffensive. La solution arrivait dans les dernières minutes avec un but de Jarrod Bowen (1-1, 80e). Et alors que les Hammers croyaient obtenir le point du nul, l’entrant Yoane Wissa offrait la victoire aux siens sur un coup franc mal repoussé (1-2, 90e +4). Avec cette victoire, Brentford et Mbeumo grimpent à la 7e place tandis que West Ham est désormais neuvième.