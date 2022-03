Premier League Arabe : Aboubakar se casse les dents sur Al-Hilal

Comme d’habitude, les locaux appliquent d’entrée de jeu les consignes de l’entraineur en prenant rapidement le contrôle du ballon et en exerçant un pressing haut. Si cette méthode semble quelque peu fonctionner, les occasions se comptent sur les doigts d’une main. Les attaquants d’Al Nasr se heurtent à un bloc solide d’Al-Hilal. Même le sens du but de Vincent Aboubakar et sa détermination ne vont rien y faire.

Finalement, les visiteurs se montrent dangereux trois fois de suite : Pereira (16e), Al Dawsari (34e et 45e+2) assomment la bande à l’attaquant camerounais et mènent 0-3 avant la pause. De retour des vestiaires, le Nigérians Odion Ighalo va mettre un terme au calvaire des locaux en signant son troisième but de la saison en autant de matchs (0-4, 75e). Malgré la défaite, Vincent Aboubakar et son équipe (44 points) gardent la deuxième place au classement. Enfin, en attendant la prochaine sortie du troisième, Al Shabab (43) qui compte un match en moins.