Portugal : une maigre minute de jeu pour Aboubakar Vincent

Cela aurait pu être un bon match pour relancer et rassurer un attaquant en quête de confiance. Mais ce n’est plus la préoccupation de Sergio Conceiçao qui semble reprocher à Aboubakar Vincent ses erreurs de communication. Etant parmi les mieux rémunérés de l’équipe, son coach aurait dû sentir la pression de le relancer de la part de ses dirigeants. Mais là aussi, on semble s’être fait à l’idée qu’il ne faut continuer de développer que ceux qui ont le désir de poursuivre l’aventure, et on ne peut leur en vouloir.

C’est donc à la 89e minute de la rencontre contre Aves que Aboubakar Vincent a fait son entrée dans le jeu.

Du côté de Aves, le camerounais Arthur Kevin Yamga Tientcheu a livré toute la rencontre au poste de latéral droit.