Portugal : le FC Porto de Aboubakar Vincent bat le Maritimo de Joel Tagueu

Après avoir officialisé ses envies de départ suite à sa non utilisation régulière depuis plusieurs mois, l’entraîneur de l’international camerounais ne l’utilise qu’en cas de nécessité absolue. Il n’a pas débuté la rencontre, et n’est pas non plus entré en cours de jeu. Et pourtant, cinq remplacements ont été effectués dans le match. Il est le seul joueur de champ à n’avoir pas foulé la pelouse.

Joel Tagueu, quant à lui, a joué toutes les minutes de la rencontre. Menaçant, il n’a pas pu trouver la faille dans cette défense rugueuse du FC Porto. Son compatriote Franck-Yves Bambock, qui connait une excellente saison, a participé aux premières 70 minutes de cette rencontre.