Pays-Bas : André Onana, un retour dans la douleur

De retour en club après avoir décroché la médaille de bronze à la Coupe d’Afrique des Nations 2021 dans son pays, André Onana a retrouvé le plaisir de jouer sous le maillot de l’Ajax Amsterdam ce dimanche. En déplacement sur le terrain de G.A. Eagles dans le cadre de la 24e journée du championnat néerlandais, le gardien camerounais a passé une soirée plutôt difficile dans la cage du club ajacide.

Deux buts encaissés et deux arrêts décisifs

Le joueur formé au FC Barcelone et la Fondation Samuel Eto’o n’a eu droit qu’à un quart d’heure de tranquillité, que déjà, à la 18e minute, il encaissait le premier but de la partie sur une frappe d’Inigo Cordoba (1-0, 18e). Passeur sur cette réalisation, Isac Lidberg trouvait ensuite de l’espace à l’entrée de la surface des visiteur. Il frappe vers l’angle supérieur droit du but, mais André Onana effectue une superbe parade et renvoie la balle en corner (21e). Unique buteur de la partie jusque-là, Inigo Cordoba avait alors une belle opportunité de faire évoluer le score. Mais sa frappe à l’entrée de la surface, est captée par un André Onana qui fait un bel arrêt sur cette occasion.

Malheureusement, le Camerounais qui semblait avoir enfin pris confiance est battu juste avant la pause sur une action de classe conduite par Luuk Brouwers qui offrait une passe audacieuse à Philippe Rommens qui frappe en première intention et place le ballon sous la barre (2-0, 45e+2). La deuxième mi-temps sera plus calme pour le gardien camerounais et ses coéquipiers qui parviennent néanmoins à réduire le score par Steven Berghuis (2-1, 64e), avant que Danilo qui avait la balle de l’égalise ne manque son face-à-face avec le gardien adverse (80e). Malgré cette défaite, l’Ajax garde la première place au classement.