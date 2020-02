Paris Saint-Germain : pourquoi Choupo-Moting a été retiré de la liste des joueurs pour les éliminatoires de l’UEFA

L’UEFA a des règlements très stricts et l’un impose la présence de quatre joueurs formés au club et quatre autres formés dans le pays du club sur la liste de joueurs retenus. Mais l’un des joueurs formés au club, qui devait être sur la liste du Paris Saint-Germain, le gardien Innocent Garissone, s’est gravement blessé. N’ayant plus de gardien respectant le règlement sus-cité, le PSG a été forcé de sortir de la liste des joueurs inscrit en ligue des Champions, un joueur qui n’a pas été formé au PSG ou en France. Si les quotas ne sont pas remplis, le nombre de places disponibles pour les autres membres de l’effectif est réduit au prorata.

Le calcul des dirigeants ne fut peut-être pas si compliqué. En défense, les blessures s’accumulent et on ne peut vraiment sacrifier personne. Au milieu de terrain, l’effectif est réduit et la fragilité de Neymar oblige à faire preuve de prudence. L’attaque, quant à elle, est bien fournie en joueurs de qualité. Et en terme de hiérarchie en attaque de pointe, l’international camerounais est bien bas puisque Edinson Cavani, Kyrian Mbappé et Mauro Icardi pouvent jouer en pointe. Le choix s’est donc imposé de sacrifierle capitaine des lions Indomptables du Cameroun.

C’est aussi le signal qu’avec la fin de son contrat de joueur en juin 2020, Paris Saint-Germain ne va certainement pas renouveler son bail dans la capitale française. Une indication claire est qu’aucune négociation n’a lieu en ce moment entre les deux parties.