Paris Saint-Germain : fatigué d’attendre, Choupo-Moting rejoint sa famille en Allemagne

Bientôt un mois que les activités en club sont totalement arrêtées, et les joueurs trouvent désormais le temps bien long. Si au départ, l’on n’était pas fixé sur la durée de la période de confinement, il est désormais clair que ce sera bien plus long qu’imaginé. Plusieurs joueurs professionnels évoluant loin de leur famille, une attente sans fin est massivement nocif au moral. Si Neymar Jr et Thiago Silva n’ont pas hésité à quitter la ville lumière, la patience de Choupo-Moting a été ébranlée.