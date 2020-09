Oyongo et Montpellier perdent contre Rennes à leur premier match de la saison

Mais contrairement à la saison dernière, les Montpelliérains ont eu le mérite de s’accrocher et de ne pas sombrer. « La défaite n’est pas illogique, a indiqué le capitaine Daniel Congré. Rennes a eu beaucoup d’occasions en première mi-temps et on a beaucoup subi. Mais même à dix, on n’a rien lâché et on s’est serré les coudes. »

L’entraîneur Michel Der Zakarian n’avait « pas d’autres munitions »

Michel Der Zakarian a lui aussi apprécié « l’état d’esprit » de son équipe. Mais privé de plusieurs joueurs (Delort, Hilton, Mavididi, Yun et Cozza), le coach montpelliérain n’avait pas d’autre choix que de composer avec les moyens du bord et une attaque décimée. « Je n’avais pas d’autres munitions », a-t-il reconnu à la fin du match. Seul en pointe, Gaëtan Laborde, le visage masqué après sa fracture au nez, s’est pourtant battu comme un beau diable, réduisant le score de la tête dans les arrêts de jeu. C’est que Ambroise Oyongo profite d’un espace dans le couloir gauche pour placer un bon centre devant le but breton, que vient couper Gaetan Laborde d’une tête croisée, qui finit dans le but de Romain Salin. L’international camerounais était entré au jeu à la 62e minute.

Mais dans l’ensemble, Montpellier, réduit à dix juste avant la mi-temps avec l’expulsion de Florent Mollet, n’a pas montré grand-chose, se réveillant juste en fin de match. Pas de quoi pour autant inquiéter son capitaine. « On va se servir de cette défaite pour la suite et continuer à travailler », a souligné Daniel Congré.

La trêve internationale tombe en tout cas à point nommé pour le MHSC. Pour la réception de Nice le 12 septembre, le coach Michel Der Zakarian devrait en effet récupérer des forces vives et disposer ainsi d’un effectif un peu plus étoffé.