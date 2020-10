OL : Toko Ekambi ou l’art du rebond

Les doigts sur les tempes puis quelques pas de danse ont été les premiers mouvements de Karl Toko Ekambi (28 ans) dimanche soir après le premier de ses deux buts inscrits lors la victoire éclatante de l’OL sur l’AS Monaco (4-1). Cela faisait longtemps qu’on n’avait pas vu le Camerounais sourire et laisser éclater sa joie. Titulaire sur le flanc gauche de l’attaque, l’ancien joueur du sous-marin jaune venait de profiter, vers le point de penalty, d’une offrande de Tino Kadewere après un relais avec Memphis Depay pour inscrire son troisième but de la saison (33e). Quelques instants avant la pause, Karl Toko Ekambi permettait aux Lyonnais d’accéder aux vestiaires avec quatre buts d’avance en profitant d’une mésentente entre Benoît Badiashile et Florentino Luis (44e).