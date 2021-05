OL : Toko Ekambi, la longue traversée du désert

Son dernier but remonte au 28 février 2021. C’était au Vélodrome, à l’occasion de la 27e journée de Ligue 1. Karl Toko Ekambi avait ouvert le score pour l’Olympique Lyonnais, alors tenu en échec par Marseille (1-1). Depuis, plus rien. Que dalle. L’attaquant international camerounais est empêtré dans une interminable traversée du désert. Déjà dix matchs consécutifs en championnat (13 toutes compétitions confondues) sans le moindre but. Le compteur du Lion Indomptable est bloqué à 12 buts. Son deuxième meilleur bilan personnel en Ligue 1, après les 17 buts inscrits à Angers en 2017-2018.

Auteur de son 12e but en @Ligue1UberEats avec @OL le 28 février sur le terrain de l'OM @OM_Officiel, #TokoEkambi est à 10 matchs consécutifs sans marquer... pic.twitter.com/yuFolESSby — Arthur Wandji (@Mr_Wandji) May 17, 2021

Autant le dire, Karl Toko Ekambi connaît en effet une fin de saison extrêmement difficile. Le Camerounais cache mal son manque d’efficacité. C’était encore le cas dimanche, sur la pelouse de Nîmes. L’OL s’est imposé 2-5 et ce qu’on peut retenir de la prestation de Toko Ekambi, c’est cet énorme raté à la 24e minute. L’ex joueur de Paris FC enchaîne les mauvaises notes et manque de gagner des points, au moment où la presse française annonce un éventuel départ de Memphis Depay.