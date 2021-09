OL : l’agent de Lopes a-t-il tenté de faire capoter le deal Onana ?

Sur Youtube, le journaliste s’est exprimé sur le dossier du gardien de but de l’Ajax Amsterdam. Il accuse Thierry Gras, l’agent d’Anthony Lopes, d’avoir voulu faire capoter les discussions. Il précise qu’elles étaient de toute façon très mal engagées : « Quand l’OL a commencé à négocier avec Onana, vous n’imaginez même pas le nombre de mecs qui ont essayé de se greffer dedans, car l’entourage d’Onana est très large. C’était open-bar. Lyon ne savait plus à qui parler.

Au milieu de tout ça, y’a l’agent d’Anthony Lopes, Thierry Gras qui s’en mêle. Et là j’entends qu’il fait foirer le deal. Non, le deal est ingérable et il allait foirer de toute façon. Personne ne savait qui représentait Onana et tout le monde s’est greffé dessus. Peut-être que Lyon a été trop prudent, mais c’était ingérable, et voilà pourquoi aucun club n’a osé prendre Onana. Ce qu’a fait l’agent de Lopes, en essayant de faire péter le deal, c’est vraiment peanuts dans le monde du foot », a-t-il lâché.

Info ou intox ? Il n’est pas évident que l’on ait le fin mot de l’histoire. André Onana sera en tout cas libre de s’engager avec l’équipe qu’il souhaite, à partir de janvier. Anthony Lopes a quant à lui disputé les 4 premiers matchs de la saison de l’OL. Formé au club, il totalise 381 rencontres, toutes compétitions confondues, et dispose d’un contrat portant jusqu’en juin 2023.