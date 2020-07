Nkoulou et Torino étrillent Genoa, 3-0

Torino FC avait connu une série de défaite depuis le retour au jeu après les trois mois de confinement dûs au nouveau CoronaVirus. Le coup a été rude puisque l’équipe est passée de prétendante sérieurse à une place européenne, à prétendante à la relégation. Genoa ne se trouvait qu’à un seul point de distance, et il fallait s’assurer de ne pas se faire dépasser. On a dû attendre cinq minutes pour sa première tentative de tir au but. Aucune des deux équipes ne s’est crée d’occasions sérieuses avant la pause, mais Gleison Bremer était le plus près de marquer pour Torino, puisqu’il se retrouvait seul aux six mètres adverses, mais il parvenait à rediriger de la tête la balle libre qu’à l’extérieur des buts.