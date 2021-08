Naples : Zambo Anguissa, c’est signé (officiel)

C’est le club italien qui a fait l’annonce via Twitter. « Naples a obtenu le prêt d’André Zambo Anguissa de Fulham. Le milieu de terrain camerounais a subi un examen médical ce matin et devrait être annoncé sous peu ». D’après sky sport italia, Naples aurait proposé un prêt avec option d’achat de 10 M€ à Fulham, qui aurait souhaité rendre cette option obligatoire. Après Marseille en France, Fulham en Angleterre et Villarreal en Espagne, l’international camerounais va donc découvrir l’Italie. Une belle progression en perspective pour un Zambo Anguissa qui avait coûté près de 25 M€ à Fulham à l’été 2018, après une centaine de matches à l’Olympique de Marseille.