« Dans la vie, il y a des missions. Et quand on réussit une mission, c’est une très bonne chose. Ce n’était pas un match facile, vu les conditions de voyages. Les gars ont fait le maximum. Il ne fallait pas s’attendre au beau jeu, mais plutôt à la solidarité de l’équipe, à la façon dont les joueurs pouvaient réagir. Ce but de Michaël nous a fait du bien. Je pense que la suite de ces éliminatoires sera meilleure.

Depuis ces deux matchs contre le Mozambique, on a joué avec trois défenseurs centraux. Ça veut dire que Moumi Ngamaleu était plus un piston sur le côté gauche, comme Faï Collins ou Olivier Mbaïzo sur le côté droit. A un moment donné, le travail défensif faisait en sorte qu’il pouvait se trouver comme un latéral. C’est un milieu de couloir qui a assez bien fait son travail. Le match le plus important c’est le Malawi, qu’il va falloir absolument gagner. Après le Malawi, on va se concentrer sur la Côte d’Ivoire. On sait ce qu’on est capable de faire, surtout au Cameroun ».