MLS : Nouhou Tolo sélectionné au All-Stars Game

Tel que l’expliques nos confrères d’Africafootunited.com, Nouhou Tolo est l’unique africain sélectionné pour prendre part à cette rencontre programmé à Los Angeles.

Une belle récompense pour le lion indomptable, auteur d’un début de saison remarquable avec le club de Seattle. « C’est une fierté d’être le premier camerounais à être sélectionné pour ce match. Je suis vraiment très fier, je vais rester calme et je ne me prends pas la tête par rapport à ça. Le plus important, c’est de regarder l’avenir et de pouvoir continuer à travailler très dur. C’est également un rêve d’enfance qui se réalise et c’est vraiment un sentiment de joie et de fierté comme je le disais tantôt ».

« Je ne vais pas m’attarder dessus, je vais continuer de travailler, regarder de l’avant et continuer à donner de bonnes performances. Et pourquoi ne pas être le meilleur joueur ou le meilleur défenseur de la Ligue cette année. C’est un objectif qui reste dans ma tête et je vais travailler dur par rapport à cela et on verra la suite. », a-t-il promis.