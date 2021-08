Mercato : Zambo Anguissa, Fulham refuse une offre de Valence

Vous voulez André Zambo Anguissa ? Sortez le chèque ! C’est en quelque sorte la réponse qu’auraient donner les dirigeants de Fulham, à la demande de Valence. Le club espagnol qui a coché le nom du Camerounais comme l’une des priorités de ce mercato a fait une offre officielle aux Cottagers.

Mais la proposition de prêt présentée par les Blanquinegros a été botté en touche par le club de Championship anglaise qui tente de renouveler son contrat. Alors qu’il lui reste encore deux ans, a indiqué Sky Sports UK.

Fulham have turned down a loan approach for Andre-Frank Zambo Anguissa ⛔️

Do you think he'll stay this summer ? If so, will there be a better Championship midfielder ?#CCP | #FFC pic.twitter.com/OMJSBy9t5l

— The Championship Chat Podcast (@Champchatpod24) August 5, 2021