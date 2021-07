Mercato : William Saliba prêté à l’OM (officiel)

Formé à l’AS Saint-Etienne entre 2016 et 2018, William Saliba est à nouveau prêté par son club d’Arsenal. Il débarque cette fois à l’Olympique de Marseille. C’est le troisième prêt du défenseur camerounais depuis sa signature chez les Gunners à l’été 2019 contre 30 M€. Passé pro le 30 mai 2018 dans le Forez, Saliba aura certainement plus de temps jeu en Ligue 1 cette saison.

« L’Olympique de Marseille est parvenu à un accord avec le club anglais, Arsenal FC, pour le défenseur central français de 20 ans, William Saliba. Après le succès de sa visite médicale, William s’est engagé avec le club olympien pour un prêt d’un an. Après Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Cengiz Under, Mattéo Guendouzi, Pau Lopez et Luan Peres, William Saliba est la huitième recrue olympienne du mercato estival 2021 », indique le club phocéen qui précise que le prêt n’est pas assorti d’une option d’achat.