Mercato : un géant espagnol suit de près André Onana

Selon les informations de CBS Sport, le FC Barcelone suit de près André Onana. Le joueur passé par la Masia (2010-2015) suscite l’intérêt du club catalan, qui étudierait les différentes options en vue de son retour en Espagne. Dès le 1er janvier 2022, le gardien camerounais de l’Ajax Amsterdam aura le droit de s’engager libre avec une autre écurie s’il n’a pas prolongé d’ici à là. L’Inter Milan s’est déjà positionné sur le dossier et n’attend plus que le moment M pour faire une offre. Et l’arrivée du FC Barcelone pourrait faire grimper les enchères.